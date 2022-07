Elizabeth Loaiza lució sus curvas tras un mes de haber dado a luz a su hija Mía

La modelo Elizabeth Loaiza presumió a sus miles de sus fanáticos sus curvas luego de un mes de haber dado a luz a su segunda hija Mía, fruto de su compromiso con el empresario Juan Pablo Benavides.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la caleña compartió una fotografía en la que se mostró luciendo una atractiva prenda de ropa, con la que dejó al descubierto gran parte de sus atributos.

En la instantánea posó frente al espejo en su casa y hablando sobre cómo se sentía al ver su cuerpo tras pocos días de posparto.

Elizabeth Loaiza sobre figura posparto

La empresaria detalló que no está muy a gusto con sus curvas, por lo que, gracias a que su médico ya lo permitió comenzará nuevamente a hacer ejercicio y así recuperar el cuerpo que presumía antes de su embarazo.

“Está medio gordita, pero 🎶… Feliz . ¿Ustedes creen que me gusta lo que veo en el espejo?. Mmm pues no!!!. Yo creo que no hay peor crítico para uno, que uno mismo. Esta semana empiezo a hacer ejercicio porque no me gusta estar flácida, cuadradita y con gorditos de más. El Dr. me dijo que puedo empezar a hacer ejercicio, pero de a poco. Así que iremos viendo los cambios poco a poco. Todo está en la mente, así que, si no te gusta lo que vez en el espejo, ENFÓCATE en tu meta y día a día haz algo que te acerque a ella. Mañana empiezo. Ya me programé mentalmente para iniciar con un horario. Solo de pensarlo ya me cansé, pero voy a sacar fuerzas de no sé dóndeeee para volver a verme como quiero, se** mom. Besos y feliz JUERNES”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios, con poco tiempo de compartida, donde la llenaron de elogios y ánimos para regresar a sus entrenamientos.

“Bella", "Hermosa y espectacular", "Te ves regia mujer", "Estás hermosa igual", "Pero tienes una cara hermosa, yo me relajaría un tiempo", "Ay noooooooooooooo mirateeeeeeee estás divina y jamás te compares. "Los defectos" lo hacen a uno PERFECTA", "Ningún gordita… pero lo otro sí", "para mi estas más que hermosaaaaa te amoooo", "estás regia", "hermosa princesa", "Guapa hermosa linda", "Yo te veo hermosa", "POs a mí me encanta", "A mí no me gusta, a mí me encantas", "Que regia estás quedando", "Que bonita y bella", "Nada que ver bella como siempre y Madre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

