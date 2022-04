Elizabeth Loaiza reveló cómo logró viajar por Europa sin tener vacunas contra el COVID-19

La empresaria y modelo Elizabeth Loaiza se encuentra hace varias semanas en unas merecidas vacaciones por Europa con su familia y uno de los interrogantes que han surgido por parte de sus seguidores es cómo ha hecho para pasar los filtros de las ciudades que exigen la vacuna contra el Covid-19 para ingresar.

Como todos sabemos, la hermosa mujer, quien actualmente se encuentra a la espera de su segunda hija, se ha mostrado desde un inicio como una persona antivacunas, pues considera que estas no sirven contra el virus que actualmente se encuentra entre las personas, por lo que ni ella, ni su hija Sofía cuenta con el esquema que varios gobiernos exigen para ingresar a sus países y disfrutar de algunas actividades que representen aglomeraciones.

Por esta razón y al ver que varios de sus seguidores estaban preguntando sobre el cómo había podido viajar al exterior sin contar con las vacunas pertinentes, la hermosa modelo decidió hacer público el método que utilizó.

La bella mujer se mostró desde la comodidad de una playa para comentar cómo había logrado pasar todos los filtros sin ser retenida y devuelta a Colombia por no contar con una sola vacuna contra el Coronavirus.

“Por ahí la pregunta del millón es cómo hicieron para viajar si Elizabeth no está vacunada. Resulta que yo les comenté hace mucho tiempo que juan Pablo se vacunó. Juan Pablo tiene dos dosis y yo no y me paro en la raya y no las tengo, y no las tendré”.