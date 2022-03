Elizabeth Loaiza hizo polémica declaración "Yo me auto percibo afro desde siempre"

La modelo caleña Elizabth Loaiza volvió a ser blanco de críticas, tras el mensaje que públicó hace unos días en su cuenta de Twitter donde afirmó que desde siempre se ha percibido como una persona afro.

Lee también: Elizabeth Loaiza presumió su embarazo y dedicó alentador mensaje

"Yo me auto percibo afro desde siempre. ¿Quién me puede dar el aval?. Hablo en serio", escribió inicialmente la también creadora de contenido.

Cuando muchos pensaron que se trataba de una broma, la mujer reiteró su postura afirmando que hablaba muy en serio y hasta haciéndose retóricas preguntas al respecto.

"¿Te imaginas la primera rubia Colombiana, afro?. Sólo me falta lo más hermoso que tienen y es el color!!!." culminó Elizabeth.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza reveló su clara postura tras la despenalización del aborto

Sus palabras no fueron bien recibidas por los tuiteros, que rápidamente respondieron a su trino con mensajes sarcásticos y burlezcos, mientras otros, si expresaron de manera directa su mlestia, porque consideran que las palabras escritas representan una ofensa para la comunidad afrodescendiente, que por años ha luchado por una voz y reconocimiento que aún mucho no tienen.

"Bueno pues, las cosas no son tan sencillas, uno puede autopercibirse dueño de las carreteras de Colombia, pero para éso se requieren requisitos", "También cualquier persona que se auto perciba como carro puede ser carro o camión", "que ofensa tan grande la que le haces a la comunidad afro con tus vacís palabras" y "no solo el color, le falta el sufrimiento por lo que ellos han pasado, le falta el rechazo de la sociedad, le falta el hambre, mala educación, el pésimo servicio de salud que tienen ellos. No mija, ser afro no depende sólo del color de piel... También de la historia", fueron algunos de los comentarios.

No dejes de leer: Elizabeth Loaiza hizo ejercicios mostrando su avanzando embarazo

“Es un milagro de Dios”, el emotivo mensaje de Elizabeth Loaiza para Mía

Elizabeth Loaiza presume su barriguita posando en lencería blanca