Elizabeth Loaiza dejó mensaje a las madres que se sienten culpables

Hace poca más de dos meses, la modelo colombiana, Elizabeth Loaiza trajo al mundo a su hija Mía, la segunda en su familia, pero esta llegó doce años después, por lo que muchas cosas las está volviendo a aprender y además las está compartiendo sin filtros en redes sociales.

Mira también: Elizabeth Loaiza respondió a quienes quieren que sobreproteja a su hija

Una de ellas es la lactancia materna, un tema del que muchas mujeres hablan muy poco, y otras muchas veces sienten la potestad de criticar o señalar a quienes no lo hagan. Ante esta situación, incluso, ante esas preguntas que ha recibido la modelo y que considera son de mal gusto, ella ha decidido dedicarles un posteo.

En su cuenta de Instagram y aprovechando que se estaba en la semana de la Lactancia Materna, Elizabeth Loaiza apareció amamantando a su hija y además dejando mensajes claros y precisos para todas las madres que la siguen, pero sobre todo para aquellas que no lo han sido, las que se están preparando y también para aquellas que se sienten quizás mejor que otras por poder lactar.

“¿Pudiste dar teta?, ¿Estás dando lactancia exclusiva?, ¿Que leche le estás dando a tu bebé?, preguntas y preguntas que a veces molestan. Muchas mamitas hemos podido dar teta y otras no. Incluso una misma madre pudo haber dado teta a un hijo y a otro no, bien sea por decisión, por gusto o sencillamente porque no se pudo. Por X o Y, no hay necesidad de estar preguntando esas cosas a una mujer que acaba de parir y que muchas veces son preguntas que duelen”, fueron las primeras palabras de la modelo a sus miles de seguidoras madres.

Te puede interesar: La razón por la que Elizabeth Loaiza se mostró en desacuerdo con su prometido

Y es que, para ella, que, si bien ha tenido que pasar por varios procesos médicos, ser mamá y además lactar a su hija también es parte de su milagro, de esas cosas que agradece, pero al mismo tiempo deja saber que no juzga ni siente que no hacerlo las haga menos madres.

“Yo he podido dar teta haciendo un esfuerzo gigantismo. Al principio fue una incertidumbre porque las 16 quimioterapias que me hicieron quizá me dejaban sin poder dar leche, además de que mis pezones son pequeñitos y costaba sacarles punta, entonces MÍA me ha hecho heridas muy grandes al succionar. Una vez lloré porque noooo fui capaz de darle teta del dolor que sentía. Me sentí súper mal ese día y yo sé que muchas mamitas, así deseen dar teta, por X o Y motivo, no han podido y se siente impotencia”.

Un llamado al respeto materno

Por eso, el llamado de Elizabeth Loaiza fue claro, y no solo a las mamás que la siguen, ¡sino a esas mujeres que pueden duplicar el mensaje y hacer saber que “dar teta no hace mejor madre a ninguna mujer! Por eso tengan cuidado y precaución al preguntar bobadas acerca de la alimentación del bebé. TODAAAS HACEMOS LO QUE PODEMOS”.



Elizabeth Loaiza les recordó el gran milagro que hacen al traer un hijo al mundo, y eso cuenta como un paso gigante del que pocos pueden presumir. “El hecho de haber dado a luz, ya es suficiente para ganarnos la alegría de la palabra: ¡MAMÁ! El resto es añadidura. Felicitaciones a todas las mamitas. Haber traído al mundo a un ser humano, ES UN MILAGRO”, expresó en el video que hizo amamantando a su hija Mía.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza desempolvó fotos de su infancia y la compararon con su hija