Elizabeth Loaiza reveló cómo es la convivencia con su prometido

La modelo colombiana Elizabeth Loaiza se sinceró con sus cientos de seguidores al hablar sobre diferentes aspectos de su vida entre los que se encuentran su nueva etapa como madre y su relación con su prometido Juan Pablo Benavides.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, la empresaria realizó la famosa dinámica de preguntas que se ha vuelto muy popular en esta red social para charlar un poco con sus fanáticos sobre su vida sentimental.

Durante la dinámica, uno de sus seguidores le preguntó a Elizabeth cómo era la convivencia con su actual pareja, pues como muchos sabrán se necesita de mucha paciencia y entendimiento para que la convivencia entre dos personas sea perfecta.

Ante esta interrogante, la modelo respondió que era difícil ya que se necesitaba de bastante paciencia y mucho entendimiento, además de ser conscientes de cuando se han equivocado en alguna decisión para corregirlo de la mejor manera.

Otra de las preguntas que Elizabeth recibió estuvo relacionada a si contaban con alguien más para el cuidado de Mía o si tanto ella como su prometido eran los únicos que la atendían.

“Tienes alguien que te ayude con la bebé o solo se encargan de ella tú y Juan Pablo?”, fue la pregunta que Elizabeth.

Ante esto, la modelo respondió con total sinceridad que, aunque todo el día está con Mía, Juan Pablo también ayuda a cuidarla. Y que cuentan con dos personas que les colaboran con las demás obligaciones del hogar.

“Sí, en mi casa hay dos personas que nos ayudan pues con todo, pero a mi hija solo la he tocado yo, aunque no me crean”.