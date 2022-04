Elizabeth Loaiza respondió a fan que cuestionó su postura frente a la perdida de una mascota

La empresaria y modelo colombiana Elizabeth Loaiza se encuentra de vacaciones por Europa junto a su esposo e hija disfrutando de un merecido descanso. Sin embargo, esto no significa que la mujer haya dejado de compartir contenido en sus redes sociales, sino por el contrario, ha estado más activa de lo normal.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la sensual mujer, quien se encuentra en la espera de su segunda hija, actualmente suele compartir videos y fotografías de los lugares que ha visitado durante sus vacaciones, pero, además, no ha dejado de publicar el contenido que usualmente suele postear.

Elizabeth Loaiza hizo una pausa en sus historias de vacaciones para compartir el mensaje que una de sus seguidoras le había dejado por DM luego de que comparara el dolor de la pérdida de un hijo con el de una mascota, calificando a ambas por igual.

Según se lee en el mensaje, la mujer que le escribió estaba indignada con aquella comparación, ya que para ella definitivamente no era igual este tipo de perdidas, pues según su percepción un hijo está sobre todas las cosas.

“De verdad hoy si no puedo estar de acuerdo contigo. Si está bien los animalitos son muy preciados y duelen como todas las perdidas… Pero que digas que es como perder un hijo ofende a todas las madres que han tenido y están pasando por eso. El no saber dónde está tu hija, si comió, si durmió, si está viva, está muerta y pasan los días, los meses, los años y no sabes nada, ese dolor no tiene comparación con un perro”, fue parte del mensaje que la modelo recibió a través de su Instagram y al que no dudó en responder.