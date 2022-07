Elizabeth Loaiza hizo ejercicios con su hija y así lo registró

Como dicen por ahí, no hay excusas, muchos menos luego de tener un hijo, pero también, como dicen por ahí, cada cuerpo es diferente y no todas las mujeres luego que traen un ser al mundo están listas para empezar de inmediato la rutina de ejercicios, incluso para muchas no es una prioridad.

Pero en el caso de la modelo Elizabeth Loaiza sentirse y verse bien van de la mano, sobre todo porque muchos de sus proyectos van de la mano con su físico, y aunque ha disfrutado el proceso de la maternidad, ella ha dejado claro que todo es poco a poco y que no piensa seguir los pasos de nadie más que de ella.

Y es que en su momento Elizabeth Loaiza dejó saber que estaba muy flácida, incluso compartió en redes sociales un posteo destacando que no le gustaba mucho lo que veía, de ella pero que todo es poco a poco. Y ese día llegó, y en sus redes sociales se dejó ver empezando su entrenamiento, porque por consejos médicos le dijeron que todo era con suma calma.

“¿Ustedes creen que me gusta lo que veo en el espejo? Mmm pues no! Yo creo que no hay peor crítico para uno, que uno mismo. Esta semana empiezo a hacer ejercicio porque no me gusta estar flácida, cuadradita y con gorditos de más. El Dr. me dijo que puedo empezar a hacer ejercicio, pero de a poco. Así que iremos viendo los cambios poco a poco. Todo está en la mente, así que, si no te gusta lo que vez en el espejo, ENFÓCATE en tu meta y día a día haz algo que te acerque a ella”.

Luego de esto, la modelo se mostró dispuesta a entrenar, pero sin dejar a un lado sus labores de madre, por lo que mostró varios videos donde aparece entrenando junto a su hija de una forma muy especial y divertida.

Una mamá todo terreno

Elizabeth Loaiza apareció en sus historias de Instagram con un look deportivo, pero además sujetada en su pecho a su hija menor, Mía, con quien decidió entrenar. Sí, la puso en el canguro de bebés y pudo hacer su caminata y entrenamiento ligero en su primer día con grandes resultados.

Pero no lo hizo sola, no, su esposo, Juan Pablo Benavides estuvo con ellas y también estaba muy feliz de hacer esa rutina de ejercicios a su lado, por lo que también generó contenido muy orgullo sobre todo de su esposa que no dudó en retomar los ejercicios, poco a poco y sin perder el foco de la maternidad, pues si hija es prioridad.

