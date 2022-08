La advertencia de Elizabeth Loaiza acerca de las sillas para bebés

En medio de su nueva etapa como mamá, Elizabeth Loaiza, sigue aprendiendo cosas relacionadas a maternidad, pues con la crianza de Mía, ella sigue descubriendo algunas cosas que no sabía cuando tuvo a su hija mayor, Ana Sofía, cómo por ejemplo, el uso adecuado de las sillas para bebé para los automóviles.

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo caleña publicó un video en el que se mostró sorprendida tras haber descubierto que las sillas para bebés tienen fecha de vencimiento, y se enteró cuando le comentó a alguien que había guardado la silla que le había comprado a Ana Sofía, cuando era una bebé, para que la utilizara su próximo bebé, es decir Mía, además destacó que una silla que ya esté vencida podría provocar accidentes.

“Cuando nació mi hija, yo le compré una silla muy bonita, mi hija mayor, ya hace 14 años, y era una silla para el carro, yo la guardé y dije, cuando vuelva a tener hijos pues ahí estará la silla, cuando un día me dicen, ‘oye, pero esa silla ¿no está vencida?’ y yo ‘¿cómo así que vencida? ¿la silla del carro se vence?, me dijeron sí habla con tal página y te ayudan, te dan asesoría, y yo dije wow. Ese día me di cuenta que las sillas del carro se vencen, ellas tienen fecha de vencimiento, duran diez años apenas, después de utilizarla vencida, puede haber accidentes”, dijo Elizabeth Loaiza.