El consejo de Elianis Garrido para poder superar una relación fallida

Elianis Garrido es una mujer que suele ser muy abierta en las redes sociales, en donde muestra algunas de las coreografías que hace, da algunas recomendaciones de salud y alimentación, aunque ella habla también de su vida personal.

Sin embargo, por más de que en varias ocasiones ha hablado de la terminación de su relación sentimental con Anddy Caicedo, los internautas siguen haciéndole preguntas relacionada a su fallida relación y a la manera en la que ella logró superar rápidamente ese noviazgo.

Por eso en la más reciente dinámica de preguntas que ella realizó en su cuenta oficial de Instagram, nuevamente un seguidor le preguntó por la manera en la que ella pudo superar su relación con el cantante.

La presentadora y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, pidiéndole a sus seguidores que le enviaran a ella “consejos que nadie ha pedido”.

Y por supuesto miles de fans aprovecharon para realizarle preguntas sobre diversos temas, una de ellas fue “¿cómo superar una relación una relación que no terminó en lo que se esperaba?”.

La actriz decidió responder la pregunta con una respuesta muy similar a la que había dado en ocasiones anteriores afirmando que la clave fue amor propio y que si ocurrió así, es porque no debía pasar.

“Amor propio, ¡si no pasó lo que esperabas, era porque no debía pasar! Todo tiene un propósito hoy quizás no lo entiendes, pero lo harás, Dios es bueno”, respondió Elianis Garrido en la historia.