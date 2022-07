Elianis Garrido mostró los kilitos que ganó tras su matrimonio

La bella presentadora Elianis Garrido sigue apoderándose de las tendencias digitales tras la sopresiva boda que llevóa cabo este fin de semana con el amor de su vida, Álvaro Navarro, con quien tuvo un noviazgo de menos de tres meses y que le fueron suficientes para dar el "sí" para estar junto a él durante toda su vida.

Aunque la propia ex protagonista de novela ha dejado saber que está plenamente feliz, que tuvo una boda soñada y que su vida está sin duda llena de mucho amor y en su mejor momento, también hizo público en las últimas horas, las consecuencias que le dejó su festejo en su apariencia física.

"Ay no todos los pecados de este fin de semana, toda esa torta, el licor, la fritanga, mira como están esos brazos, mira eso", expresó Elianis, mientras mostraba unos inusuales rollitos en su abdomen y un poco de flacidez en sus brazos.

Todo esto, no solo es consecuencia de la celebración de su amor sino a las faltas de entrenamiento a las que estaba acostumbrada, ya que según lo dejó saber en su ráfaga de historias y reposteos, no entrenaba desde el pasado mes de febrero, por lo que ha bajado un poco su resistencia.

Así quedó evidenciado en las historias de su amigo y colega Santiago Vargas, quien con mensajes alentadores, reveló que el estado físico de la recién casada había desmejorado un poco, sin embargo, con su disciplina y el amor que ahora la motiva, es muy probable que vuelva a ponerse en forma en pocos días.

Elianis dejó claro que no le interesa dar explicaciones

Como bien lo expresó la mujer en su más reciente tuit, no está preocupada por qué piensan los demás sobre ella en todos los aspectos, ya que cuando alguien te quiere no necesita explicaciones y cuando no sienten esa empatía, tampoco les será suficientes lo que ella pueda decirles. Al parecer, haciendo alusión a los comentarios divididos que han girado en torno a su compromiso, que para algunos ha sido apresurado mientras para otros, es la demostración que el amor no necesita tiempos, ni reglas, simplemente fluir y conectar.

“No des demasiadas explicaciones para quienes te aman, no son necesarias. Y para quienes te odian, jamás serán suficientes. No te desgastes enfoca bien tu energía”, expresó en su cuenta de Twitter la presentadora.

Este mensaje también sirve para sus más recientes historias sobre su físico, donde ella decidió hacer público su cambio, porque así lo desea, más no buscando la aprobación de otros.

