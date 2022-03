Elianis Garrido sorprende con un llamativo look y se roba las miradas

La talentosa bailarina Elianis Garrido recordó algunas fotografías del día en que cambió radicalmente de look y nuevamente se robó la atención de sus seguidores. Además, la artista demostró que realmente ella luce hermosa siempre.

La guapísima barranquillera dejó nuevamente sin respiración a sus fans al presumir su escultural cuerpazo al lucir un sensual vestido animal print largo con una abertura en la pierna y, al parecer, una peluca de cabello rizado con el que resaltó su sabor caribeño.

“Un día que fui otra, y me gustó, me Encantó”, escribió Elianis en la red social de Instagram donde tiene 5.8 millones de fanáticos. Allí, los fans resaltaron que Elianis irradió con este sorprenderte look.

“Te ves muy linda con ese look mi hermosa Eli Dios te bendiga siempre”, “Hermosa Elianis Garrido muchas bendiciones”, “Ese look me encanta!!!”, “Uy crespa bella”, “Wow!”, “Te luce!”, “amo estas fotos”, “me encanta”, “todo te luce baby”, “demasiado sexy”, “apoteósica”, son algunos de los piropos que enviaron a Elianis.

Hace unos meses, la artista barranquillera compartió un video con este mismo look demostrando una de sus pasiones: el baile. Elianis enamoró moviendo sus caderas al ritmo de Héctor Lavoe y su famosa canción ‘Juanito Alimaña’.

“Me fascina todo el atuendo, el baile, la canción y tú ni digamos ese sabor”, se lee en uno de los comentarios que generó el sensual baile de Elianis.

