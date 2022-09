Elianis Garrido enamoró a fans al tomar una taza de café en bikini

Elianis Garrido nuevamente enamoró a sus más seis millones de seguidores en sus redes sociales y esta vez lo hizo publicando una galería fotográfica que sin duda puso a suspirar a los internautas ya que en ella la actriz dejó a la vista su torneada figura.

En su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de Protagonistas de Novela, posteó un carrete con cinco fotografías, en las que ella luce un vestido de baño de dos piezas color verde y con figuras de flores y borde rosado, además de un collar y una pulsera.

Para las instantáneas, Elianis Garrido, posó de pie en una embarcación, y de fondo un paisaje natural, que incluyó, mar, árboles y una casa y en todas las fotos ella aparece con una taza de café en la mano.

En la primera foto, Elinais Garrido se muestra muy sonriente, posando de frente y con la taza de café en las dos manos, en la siguiente foto, la bailarina se muestra con los ojos cerrados con una tenue sonrisa, y en la tercera instantánea se ve a Elianis tomándose su primer sorbo de café, mientras mira haca el horizonte.

Y precisamente eso fue lo que resaltó Elianis Garrido al publicar las fotografías en su cuenta oficial de Instagram pues al realizar el post, escribió un mensaje, dándole los buenos días a sus fans, aunque dijo que antes iba a disfrutar de su primer café.

“Good morning‼️ but first my coffee (Buenos días‼️, pero primero mi café), escribió Elianis Garrido al publicar las fotos.