Elianis Garrido se sinceró sobre el matrimonio y si soñaba con casarse

Elianis Garrido ha sido blanco de muchos comentarios desde que decidió casarse con Álvaro Navarro, el pasado 2 de julio.

Para varios cibernautas fue una decisión apresurada, pues el noviazgo no habría durado mucho tiempo, entre tanto, otros coinciden que fue una decisión acertada y le felicitaron por su determinación.

Otros tantos, además, no dejaron pasar por el alto el hecho de que antes estuvo en una relación con Anddy Caicedo y con él nunca subió al altar pese a que se mostraban muy enamorados.

Lo cierto es que de a poco la presentadora ha ido eliminando los cuestionamientos y con cada respuesta deja claro que su decisión radicó en el amor y en el sueño que siempre tuvo desde que era más joven.

Recientemente, aprovechando el tiempo que tenía mientras salía de un trancón en Bogotá, Elianis quiso conversar con sus seguidores y uno de ellos volvió a preguntarle por su decisión de casarse.

¿Arrepentida de casarse?

¿Siempre quisiste casarte o cambiaste de idea?, preguntó el internauta, a lo que ella respondió con mucha contundencia y claridad.

Siempre lo soñé, aunque en algún momento dudé de que llegaría alguien para formar un hogar. Entonces dije: el matrimonio no es para mí, y mira, sin planearlo, sin buscarlo, sin esperar nada. Llegó alguien para construir todo

Y es que antes de dar el sí en el altar, Elianis Garrido sostuvo un mediático romance con el salsero Anddy Caicedo, exvocalista del Grupo Guayacán. De hecho, la pareja se mostraba muy unida y con planes ambiciosos para el futuro.

Sin embargo, ambos anunciaron el fin de su relación, causando gran sorpresa entre muchos internautas. Al parecer, la distancia y el poco tiempo que se veían causaron el rompimiento definitivo.

¿Elianis Garrido está en la dulce espera?

Semanas después de que se consumara su amor con Álvaro Navarro, varios seguidores de la exprotagonista notaron una barriguita más abultada en ella y a raíz de ello surgió la duda de si estaba en embarazo.

La barranquillera se tomó con humor los rumores que pronto se suscitaron y coloquialmente dijo “dejen el bochinche”. Además, reiteró que sí quiere tener hijos, pero esperará el momento oportuno para hacerlo.

Elianis dejó en claro que vive el presente, el día a día, y por ahora, no está en sus planes quedar embarazada, sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a convertirse en madre más temprano que tarde.

Por lo pronto, Garrido sigue disfrutando de su luna de miel y de haber alcanzado un objetivo que en algún momento pensó que no cumpliría.

