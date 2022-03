Elianis Garrido se sinceró en contra de quienes suelen criticar su físico

La actriz Elianis Garrido se sinceró con sus millones de fanáticos luego de recibir ofensivos comentarios sobre su apariencia tras verla en el Carnaval de Barranquilla.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi más de seis millones de seguidores, la también presentadora compartió un video en el que se mostró modelando y presumiendo su figura.

Con dicha publicación, aprovechó para responderles a sus críticos por sus comentarios sobre su cuerpo.

“No es la talla, ni tu estatura, ni el look que uses, ni los rasgos, ni el qué dirán lo que te definen !

Hoy me levanté con muchos mensajes lindos UFF y los agradezco con amor muchas etiquetas , videos, comentarios positivos, pero también con muchos comentarios despectivos, disfrazados de “crítica constructiva” e innecesarios como:

“Te vi ayer , estás demasiado flaca”, “se ve que eres obsesionada con el gym”, “estás perdiendo tu feminidad”, “donde está el cuerpo que tenías”, (algunos como que no me veían desde hace 10 años creo porque tienen mi imagen física del reality que ya pasó hace 10 años), “eres más bajita de lo que pensé”, “el vestido mostraba mucho”, “exhibes mucho “x , y, z”, etc etc etc”, escribió.