Elianis Garrido se pronunció sobre si está embarazada

La actriz Elianis Garrido respondió a sus millones de fanáticos sobre si es verdad que está en estado de embarazo o no luego de su reciente matrimonio.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la barranquillera activó la herramienta de preguntas y allí un seguidor no tardó en cuestionarla, sino en asegurar que le lucía el embarazo.

De inmediato ella contestó asombrada diciendo: “Que qué, qué, qué. Jajjajaaj dejen su bochinche”, desmintiendo dichas especulaciones.

Asimismo, le preguntaron si le gustaría tener hijos y reiteró una vez más que sí.

Debido a que ya se casó, la interrogaron sobre si está planendo tener un bebé pronto y destacó que no.

También le preguntaron si no le gustaría volver al pasado, mencionando que no.

Allí aprovecharon para cuestionarla sobre si pudiera volver al pasado le agradecería a la Elianis “inmadura”.

“Mucho que agradecerle a los errores, tropiezos, todo es aprendizaje. He tenido una buena vida, de nada me quejo. Todo ha sido mi responsabilidad, todo me ha traído a donde estoy hoy. Valoro cada torpeza y cada acierto”, comentó.