Elianis Garrido se mudó a una casa más grande y reveló detalles

La actriz Elianis Garrido confesó a sus millones de fanáticos que se encuentra de mudanza a una vivienda más grande.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la joven compartió con sus seguidores algunas imágenes de todo el proceso de mudanza.

En las grabaciones mostró empacando y organizando todo para llevarlo a su nuevo hogar.

Según detalló duró dos días para trasladarse, pues tenía bastantes cosas y eso que destacó que muchas de sus pertenecías había decidido venderlas y otras regalarlas.

Por su parte, señaló que, como mucho de sus seguidores conocen es fiel amante a las plantas, razón por la que tenía un pequeño lugar dedicado a ellas y por las que no tardaron en cuestionarla.

“Mis plantas van aparte para que no se maltraten (…) mis jardines irán a florecer con amorcito junto a otras plantas hermosas que hay en la nueva casa, porque quién era la dueña también ama las plantas y los jardines son preciosos” , explicó.

Asimismo, aclaró una de las dudas más comunes que recibió por sus mensajes al respecto, destacando que la casa en la que estaba es propia y pronto la pondrá en venta y a la que suma también es propia.

“Sí, esta casa sí es propia, gracias a Dios, es una casa de 200 metro cuadrados más o menos, tienes dos pisos, cuatro habitaciones, tres baños, es una casa muy cómoda, muy linda. Para donde me estoy yendo también es propia, allá vamos a tener espacio, mucho verde pa’ mis matas, pa’ poder adoptar perros, para de pronto darle un hogar de paso a algunos perritos, que ustedes saben que eso a mí me mueve mucho y aquí no podía por el espacio. Estará en venta por si hay algún interesado”, contó.