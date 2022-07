Elianis Garrido reveló que tendrá segunda boda, cómo fue su pedida de mano y más

La actriz Elianis Garrido reveló a sus millones de fanáticos inéditos detalles de su boda y todo lo que hay alrededor de esta.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la barranquillera activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

La interrogaron sobre cómo fue la pedida de mano, detallando que no hubo un registro en video, pero dio a conocer algunas fotos.

“Me guardo por ahora estos tesoritos para nosotros dos, solo les digo que no, no lo esperaba. Ni por ahí, fue sorpresa, fue perfecto el momento, íntimo, tranquilo, frente al mar como alguna vez lo soñé, un día que no celebrábamos nada, ni aniversario, ni cumpleaños, ni meses de novios, ni amor y amistad, ninguna fecha comercial. Él lo preparó todo y yo estaba despistadísima. En todas mis fotos salgo llorando, como llorona profesional que soy”, confesó.