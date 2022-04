Elianis Garrido revela lo mucho que la danza cambió su vida

La actriz Elianis Garrido reveló lo mucho que la danza la ha cambiado y lo hizo luego de ofrecer una gran clase de baile en México.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la barranquilla compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró parte de la clase que tuvo en Isla Mujeres.

En las instantáneas se ve luciendo ropa deportiva muy cómoda y pequeña de color negro, con las que logró resaltar sus voluptuosas curvas.

Con ellas aprovechó para expresar las cosas tan valiosas que ha logrado gracias a su pasión y talento para el baile.

“La danza cambió mi vida.

Me ha dado la oportunidad de estudiar, viajar , conocer , aprender , entender , compartir , construir , crecer , avanzar , superar ! Mejor dicho!

Pero sobre todas las cosas, la danza me ha ayudado a conocer personas que han sumado a mi vida muchas alegrías.

Todas mis clases me dan felicidad, pero Hoy tuve una clase realmente especial la preparé con amor para dejar una huella positiva en mi grupo de conecta con tu alma y siento que yo recibí la mejor parte !

Gracias a todas, qué lindo conocerlas y compartir con cada una su historia y mi historia.

Nada más lindo que compartir alegría y bienestar desde lo que amamos”, expresó.