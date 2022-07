"Me sentía como una princesa": Elianis Garrido al dar detalles de su soñada boda

Sin duda una de las noticias que más sorprendió al mundo del espectáculo en Colombia fue la inesperada boda de Elianis Garrido y su prometido Álvaro Navarro, quienes decidieron dar el sí en el altar, en una ceremonia que se llevó a cabo en Barranquilla en la que fueron invitados las personas más allegadas a la pareja.

Pero, a medida que van pasando los días, se van conociendo más detalles de la soñada boda de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2012, esta vez por parte de la propia Elianis Garrido.

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó un carrete con seis fotografías que ella se tomó a la orilla del mar luciendo el vestido de novia y en general todo el atuendo que ella usó el día en el que ella se casó.

En todas las imágenes, Elianis posa de pie, haciendo algunas variaciones en sus poses con las manos y sus expresiones faciales dejando ver a detalle el vestido de novia blanco que usó, el arreglo floral de su cabello, los zapatos de tacón verdes, y bouquet de flores en sus manos.

Al hacer la publicación, Elianis Garrido reveló que su boda es inolvidable pues la realizó frente al mar como ella lo deseaba, con el look y un vestido soñado que la hacía sentir como una princesa, que los zapatos fueron como los que ella quería y por supuesto destacó la belleza de su bouquet y la corona de flores, agradeciéndole a cada una de las personas que hicieron realidad este maravilloso día.

“Inolvidable. Frente al mar como lo deseaba. El look Soñado para mi El vestido Lo hizo realidad @randy.severiche un diseño que me define totalmente, guiada por mi sentir y no por tendencias . Nada más que decir. Mis zapatos verdes especiales: @efececolombia, como los quería. Mi look en manos de : @makeupbymikeg, me sentía como una princesa. Mi bouquet y corona de flores : @eventosjg_barranquilla el mejor”, escribió.