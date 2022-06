Elianis Garrido respondió sin filtros sobre su posible matrimonio

Ya han pasado varias semanas desde que se conoció que la presentadora Elianis Garrido habría terminado su relación con su pareja, el cantante Andy Caicedo con el que tenía una relación de varios años, pero al parecer el amor terminó.

Ante esto, a la presentadora se le ha visto en situaciones que generan dudas entre sus miles de seguidores, ya que muchos quieren verla feliz y plena con un nuevo amor, pero ella no ha querido revelar detalles sobre esta situación de su vida privada.

Sin embargo, hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para responder preguntas de quienes se conectarán y más de uno no dudó en querer saber sobre su corazón, su relación semimetal y que diera detalles sobre esto, incluso porque se habla de posible boda en puertas.

Pero Elianis fue muy directa con sus fanáticos y decidió responderles sin filtros. Primero aseguró que no, no tiene planes de bodas, y que cuando eso pase lo sabrán cuando ya esté vestida de blanco camino a dar el sí. Esto lo dijo, porque según ella con su antigua relación entendió que” la gente es muy mala”, y no quiere dar detalles de su vida privada ni de sus planes, y ahora de sus relaciones.

Elianis Garrido aseguró que no daría detalles de esa persona que ahora la acompaña, que no quiere darles información, esto lo dijo porque muchos quisieron acertar el nombre de su nuevo amor, pero ella no quiso dar detalles, y aseguró que el nombre, el apellido u otra información, no cambia en nada.

La tusa según Elianis garrido

Muchos le preguntaron cómo había hecho para superar su relación de años y seguir adelante, Elianis no dudó en hacerle saber a todos sus seguidores, que las tusas por amor se supera llorando todo, y deben seguir adelante porque no hay más salidas. Luego de esos uno se motiva, pero también se inspira en otras situaciones, como los proyectos, amigos, familia y eso ayuda mucho a continuar.

Y es que Elianis Garrido vivió una relación de varios años con Andy Caicedo y aunque él también ha dado la versión de su situación actual, ella destacó que en el amor ella ha dado más de una oportunidad, “pero no las valoran”, y más de uno aseguró que posiblemente se trataría de su relación con el cantante, pero al mismo tiempo habló de otros temas de amor que los comentarios no se hicieron esperar.

Y aunque no dio muchos detalles, y aunque su expareja ha lanzado un tema que muchos consideran es para ella, lo cierto es que la relación entre ellos ya no fue ni será.

