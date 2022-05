Elianis Garrido se llevó todos los elogios con su cambio de look

La actriz Elianis Garrido se llevó todas las miradas de sus miles de fanáticos luego de revelar su cambio de look.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que mostró su transformación.

En la grabación se dejó ver luciendo ropa deportiva bastante cómoda, dejando ver cómo luce su pelo natural, para luego presumir las extensiones que decidió ponerse.

Posteriormente las mostró en su aspecto natural, para luego mostrarse totalmente peinada con ondulados.

Según mostró optó por lucir un poco más rubia y con mas iluminaciones.

“Me siento Guapa‼️

Con este cambio de look, con el que el rey de las extensiones. Aportó color a mi cabello (sin decolorar!) solo colocando las extensiones mucho más claras que mi raíz. También le dimos largo y volumen (ya saben que me gusta usarlas por temporadas). 5 años hace que es Víctor quien me pone las extensiones con la técnica punto a punto cuando necesito por algo específico, y quiero tener mi cabello mucho más largo. Nunca me decepciona”, confesó en la descripción de la publicación.