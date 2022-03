Elianis Garrido encanta con su “look #2” en el remix de ‘Catalina’

La actriz y empresaria barranquillera Elianis Garrido encantó a los casi seis millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar cuatro fotografías suyas tomadas por la cantante Yuranis León durante la grabación del remix de Catalina, canción de Mr. Black.

"Tengo tanto material brutal de la grabación del video que no pienso dejar cuadrado. Podría decirse que ella también se llama 'Catalina' (...) Tremenda fotógrafa que resultó ser Yuranis León. Gracias por todo, leona. ¿Y a ustedes, les gustó el look #2? Déjenme sus opiniones", escribió Elianis Garrido en la publicación que superó los 22 mil me gusta y 150 comentarios en tan solo una hora.

Decenas de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para elogiar a la barranquillera: "te ves bella", "la propia sirenita", "divina. Te queda genial ese tono", "qué mujerón. Admiración por usted", "hermosa", "preciosa", "eres arte", "devuélvete que te pasaste" y "me encanta el look" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Elianis Garrido.

La modelo luce tonos dorados, azules y hasta rojos en las imágenes. Además, el otro look con el que había enamorado a sus seguidores unas horas antes incluía una peluca rubia y prendas de colores como amarillo, rosado, naranja, blanco y verde.

