Elianis Garrido descrestó con baile al ritmo de Karol G

La presentadora Elianis Garrido recientemente sorprendió y encantó a miles de internautas con un sensual baile junto a la modelo María Fernanda Romero, a través de un video clip compartido en la cuenta personal de la barranquillera, las presentadoras dejaron sacar todo su flow y sensualidad para dejar suspirando a los internautas.

La actriz que en los últimos meses no ha parado de presumir y mostrar su alegría por su matrimonio junto a Álvaro Navarro, pues en sus redes sociales ha compartido varias publicaciones en torno a su soñada boda y a su nueva vida de casada, no obstante, la barranquillera no ha perdido esa chispa y sensualidad que siempre la ha caracterizado, algo que, dejó ver en su más reciente video de baile.

Mira también: Elianis Garrido presumió y celebró su primer mes de casada

El baile de Elianis que encantó a miles de seguidores

La presentadora decidió colocarse un color de cabello rojo al mismo estilo que el de la reconocida cantante reguetón Karol G, pues desde que la artista antioqueña decidió cambiar el color de su cabello ha logrado gran revuelo, haciendo que múltiples personas y celebridades se decanten por el mismo tono de cabello.

Por eso, las presentadoras decidieron dejarse contagiar por este fenómeno de la moda y utilizarlo, algo que, innegablemente les quedó fenomenal según comentarios de sus seguidores, quienes no se aguardaron en elogios y piropos para la barranquillera y la Sincelejana, quienes enamoraron con sus movimientos al ritmo de la canción "Provenza".

Tras la publicación, cientos de internautas se han pronunciado a través de los comentarios, pues algunos decidieron elogiarlas por sus movimientos y nuevos looks, llegándolas a comparar con Karol G y Yailin, expareja y esposa del famoso reguetonero puertorriqueño Anuel.

"Que viva las barranquilleras; Hermosa gran actriz; bellezas; Meras hermosas; el pelo rojo de vuelta en la Pochi, que miedo todo; Mafe se parece a yailin; No te conocía con el cabello rojo hasta que ví el nombré; Eli ese color de cabello se té vee bombaaa; que hermosas divinas; no, mejor naturales; te luce el cabello rojo Elianys quedaron lindas las dos; la demonia se parece a la diabla; Costeñas bellas autenticas felices y pa que más; Karol g y yailin amigas y rivales; Mafe te ves super linda; o te admiro muchísimo porque tu eres una mujer emprendedora". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

No te pierdas: Elianis Garrido reveló por qué no usa su anillo de boda en su mano izquierda

Te puede interesar: Elianis Garrido reveló que tendrá segunda boda, cómo fue su pedida de mano y más