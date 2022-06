Elianis Garrido bailó en pleno semáforo y lanzó indirecta sobre las tusas

La presentadora Elianis Garrido enamoró a miles de sus fanáticos tras mostrarse bailando en pleno semáforo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que se mostró realizando una coreografía desde un semáforo en su reciente viaje a la ciudad de Medellín.

En la grabación se dejó ver usando ropa deportiva muy cómoda y bailando al ritmo de la canción “Toy Buena” de la cantante Yuranis León, cuyo video musical suma casi dos millones de reproducciones en YouTube con dos meses de haberse estrenado.

Allí aprovechó para enviar una indirecta sobre las tusas, asegurando que esto provoca todo a lo que se refiere Yuranis León con la letra de su champeta.

Elianis Garrido se refirió a la tusa de Shakira

Además, aprovechó para bromear detallando que la cantante Shakira debería estar en el remix de la canción, esto luego de confirmarse su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, de quie se rumora le habría sido infiel a la colombiana, razón por la que decidieron separarse.

“Me puse más buena

dice Yuranis León.

#toybuena #toybuenachallenge.

Y es que al final, las tusas casi siempre terminan siendo el mejor pre-entreno, confirmen chic@s.

(Creo que Shakira debería hacer el remix)

“Me hiciste un favor ‼️”. Aprovechando semáforo en rojo, una tarde de domingo hace algunos días en Medellín”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y movimientos.

“RE BUENAAAAAAA TE PUSISTES, gracias por el apoyo siempre mi eli te quiero mucho", "En toda la avenida el poblado", "permisa", "No hay nada como una tusa para pensar en nosotras, porque en ocasiones por ellos nos enfocamos tanto en ellos que nos olvidamos de lo verdaderamente importante tú y yo, bendiciones", "los de los carros esperando para darte propina", "el chico de la moto.. yo no miro porque mínimo mi mujer la sigue", "Jodaaaa estaba medio preocupado que fueran arrancar los carros, PERO ESPECTACULAR", "parando tráfico", "bella", "excelente", "regia", "divina", "la que puede puede", "tesa", "top", "buenísimo", "me encantó la salida", "ufff sí que sí", "siempre ella, la diva", "así estamos más de una", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

