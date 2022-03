Elianis Garrido agradece a su mamá por el apoyo incondicional y fans la aplauden

La hermosa presentadora Elianis Garrido compartió con sus casi 6 millones de seguidores en la red social de Instagram una imagen inédita de momentos previos al Carnaval de Barranquilla donde se alista para la festividad en compañía de su mamá.

Te puede interesar: Elianis Garrido se sinceró en contra de quienes suelen criticar su físico

En la instantánea, la señora Luz Zapata mira detenidamente a su guapísima hija supervisando que cada detalle del traje estuviera ubicado correctamente para que su hija gozara de las fiestas con la mayor tranquilidad y se llevara las miradas durante el desfile.

Recordemos que Elianis recibió una lluvia de elogios al presumir sus impactantes curvas con un bikini color plateado junto a unas botas largas multicolor, así como grandes y coloridas plumas en sus brazos. Aunque en esta oportunidad, ‘Lulú, como cariñosamente Elianis llama a su mamá, recibió también decenas de piropos.

“La cara de mi mamá como de: ¿Vas a salir así?

Pero en verdad no decía eso. Ella me ha apoyado SIEMPRE! Ha estado conmigo cuando no estaba nadie, en cada cambamba desde que ella misma me hacía los vestuarios para cada acto cívico del colegio, y buscaba vestidos prestados para cada reinadito en q me metía. Gracias Lulú.

Y de nuevo GRACIAS mi @randy.severiche por ayudarme a brillar luciendo este diseño tuyo no lo supero, Te Amo .”, fueron las palabras de agradecimiento que publicó Elianis.