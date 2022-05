El fascinante vestido y reconocimiento de Aida Victoria en los Premios Ícono

Durante los últimos días, el nombre de los Premios ícono se volvieron tendencia nacional, tras la petición de reconocidos influencers, cantantes y empresarios para que sus seguidores los apoyaran con un "like" (que contó como voto) en las fotos publicadas por la academia, para el galardón que se llevó a cabo la noche del viernes 20 de mayo y que premió diversas categorías.

Recordemos que esta gala se celebró por segunda vez en la ciudad de Medellín donde se reunieron los más destacados cantantes, creadores de contenido y personajes públicos para ser reconocidos por su trabajo y aporte social y digital a millones de colombianos.

Entre los famosos que destacaron por sus premios, nominaciones y outfits, se destacó Yeferson Cossio, La Liendra, Dani Duke, la también empresaria Yina Calderón y la creadora de contenido barranquillera Aida victoria Merlano, entre otros.

De hecho, fue esta última quien dio mucho de qué hablar durante la jornada, ya que además de su despampanante vestido largo y rojo en satín, logró posicionarse como "la mejor instagramer del año", galardón que no quiso dejar pasar en vano y que aprovechó para enviar un bello mensaje a sus seguidores.

Gracias a cada uno de los que se tomó el tiempo de votar, gracias a los que compartieron el post, gracias a los que me dejaron un mensaje de amor y gracias a los que día tras día están aquí. Las palabras nunca serán suficientes para que entiendan la gratitud que hay en mí. Todavía no me creo todo lo que nos está pasando, expresó.