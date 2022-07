El tierno apodo de Tatán Mejía a su hija Macarena

El motociclista profesional y ex finalista del programa de cocina MasterChef Celebrity de Canal RCN Tatán Mejía dejó en evidencia uno de los apodos que le tiene a su hija menor Macarena, fruto de su relación con la presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la presentadora del nuevo concurso de Canal RCN Duro Contra el Mundo, enterneció al enseñar, sin querer, uno de los apodos que su esposo le tiene a la pequeña.

Y es que lo que realmente quería enseñar Maleja a sus seguidores es que después de muchos días de trabajo y madrugadas pudo dormir hasta tarde y despertar junto a Tatán y su hija mayor Guadalupe, quien se habría pasado en horas de la mañana a la cama de la pareja para dormir un rato a su lado.

Sin embargo, durante la conversación que entablaba con la menor, Tatán Mejía preguntó por Guadalupe, quien se encontraba con la abuela. Ante esto, el deportista reveló el que sería uno de los apodos más tiernos y graciosos que le tiene a Macarena.

Resulta que el creador de contenido digital se refiere a la pequeña como “Terremoto” y “piquiña” y hasta explicó el por qué luego de que Maleja le preguntara.

“Buenos días, qué rico amanecer así. (Risas) ¿Usted por qué se pasó para acá? (le pregunta Maleja a Guadalupe) Ay, que rico, despertar con ustedes a esta hora. Me hace falta. No irme de noche… (¿Dónde está terremoto? Pregunta Tatán) Terremotín debe estar con Yaya”, manifiesta Maleja, a lo que Tatán comienza a decir en voz alta “Piquiña, piquiña”.

De hecho, la hermosa presentadora le pidió que no se refiriera a ella de esa manera en su presencia, pues esto puede afectarla de cierto modo.

“No, no le digas piquiña. No mi amor, uno no puede ponerle, sentenciarle nombres desde chiquitos. Le puede decir piquiña acá, pero no le diga a ella, porque eso es lo que va a creer que es”, le explicó Maleja. Sin embargo, el deportista hace caso omiso y continúa llamándola así.