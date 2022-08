Vidente predice cuánto podría durar el nuevo noviazgo de Gerard Piqué

Gerard Piqué ha estado en boca de todo el mundo desde que se conoció que se separaría de Shakira tras más de 10 años de relación y dos hijos de por medio.

En su momento, trascendió que los motivos tendrían que ver con una supuesta infidelidad por parte del jugador del Barcelona, y ahora, con el paso de los días dichas versiones toman fuerza.

Recientemente, Piqué se dejó ver en público con su nueva conquista, una joven llamada Clara Chía Martí y a quien conoció en su empresa Kosmos.

Las fotografías fueron tomadas por la revista Hola y dejan ver al zaguero central caminando junto a ella, mientras se dirigen a la boda de un amigo del futbolista.

Sorprendente predicción

La nueva relación de Piqué ha dado pie para todo, incluso, para especular cuánto tiempo podría durar. Una vidente mexicana trató de resolver dicha duda.

La pitonisa conocida como Padme, una de las más influyentes en México, no auguró mucho futuro para este idilio de amor y afirmó que será algo pasajero. Incluso, aseguró que Piqué pronto se dará cuenta de que ella no es la mujer para su vida y no tardará en extrañar a Shakira.

Padme agregó que la relación durará lo que dure la pasión y el deseo, y después de ello, Piqué se dará cuenta del error que cometió al romper su relación con la colombiana para darse una oportunidad con esta joven.

¿Bebé en camino?

Las predicciones de la mexicana, sin embargo, contrastan mucho con las hechas por otra astróloga, la cubana Mhoni Vidente.

La mujer, también muy conocida en el mundo de las predicciones, afirmó que visualiza una boda y el nacimiento de un bebé en esta pareja. De hecho, aseguró que Clara Chía tiene un mes o mes y medio de embarazo, por ende, esto presionará a que se celebre el matrimonio.

Cabe destacar que, Gerard Piqué y Shakira nunca se casaron de forma oficial, esto ni con la llegada al mundo de sus hijos Milan y Sasha. En varios momentos se especuló que subirían al altar, pero nunca dieron el paso definitivo, también influenciado por las apretadas agentes de los dos.

Shakira recorre el mundo ofreciendo conciertos en diversos lugares, mientras que el jugador debe concentrarse en su club y viajar para donde tenga que hacerlo para cumplir con sus respectivos compromisos dentro de la cancha.

Por lo pronto, es claro que Piqué ya no se esconde y pretende llegar lejos con este nuevo amor. Solo el tiempo dirá cuál de ellas tiene la razón, si este noviazgo es algo pasajero o el inicio de algo más importante.

Te puede interesar: Salen a la luz fotos de Gerard Piqué con su novia Clara asistiendo a una boda