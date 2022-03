El tatuaje que se borrará La Segura generó polémica en redes

Hace varias semanas atrás, la cuenta de La Segura no genera el mismo contenido, y se debe a que la influenciadora debió ser sometida a una cirugía de biopolímeros para poder encontrar mejora en su condición física.

Te puede interesar: Mamá de la Segura se le midió a hacer el reto de baile de Anitta y así le fue

Pero ante esto, el no saber qué había pasado, y luego que ella apareciera contando como pudo detalles de su procedimiento y hablar de todo lo que aún le faltaba, tiempo después también salieron temas a resaltar que la comprometían, por lo que ella misma anunció que había cambiado de equipo de trabajo.

Su mamá, Alexa también la apoyó y compartió el tema donde La Segura tendría con ella nuevas personas trabajando, pero al mismo tiempo había un tema detrás que abracaba amistad, y esto les generó muchas dudas a sus seguidores, pues ellos comentaron en su momento que ella y su manager eran mejores amigas.

Fue su madre quien apareció en un en vivo dando detalles sobre lo que para ella había pasado y la situación que las había llevado a romper relaciones, y aunque La Segura no ha contado en detalle lo que ocurrió, apareció en su cuenta de Instagram respondiendo historias de sus seguidores.

Te puede interesar: La Segura reaparece y muestra cómo quedó su cola tras intervenciones

Entre las preguntas que contestó cuál sería el tatuaje que se borraría y por qué, ella señaló uno que tiene en la zona del codo, que dice “estaré contigo”, y la razón es que para ella ya no tiene sentido. Y esto es porque su manager y ex mejor amiga, ya no tienen ninguna relación y ese tatuaje lo compartían.

La Segura expresó que había perdido todo el significado y que cuando esté mucho mejor de salud se lo borrará definitivamente.

Te puede interesar: La Segura reaparece y muestra cómo quedó su cola tras intervenciones