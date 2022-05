El sustazo que vivió Aida Victoria tras acoso de un admirador

En las últimas horas, la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano comenzó a colgar contenidos en sus historias y Feed de Instagram en el que mostró y contó detalles de su asistencia al magno concierto de la artista paisa Karol G en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá este pasado domingo 22 de mayo.

Entre sus clips, llamó particularmente la atención el atrevido outfit que llevaba, que muy fiel a su estilo, era imposible que pasara desapercibida. Pues vistió un escotado y corto crop top de brillantes plateados, que dejaban al descubierto casi que todo su escote delantero y espalda. Además, complementó su blusa con un corto short de jean con detalles plateados que le hacían juego a su prenda superior.

Si con el mero video del outfit la barranquillera fue blanco de elogios y piropos en sus redes personales, con los videos que llegaron después no podía esperarse menos. La mujer se mostró disfrutando del concierto con sugerentes movimientos al ritmo de "Makinon", "el barco", Provenza" entre otros, que la motivaron a mover sensualmente sus caderas y hacer incluso un candente twerk con el que flechó en redes y durante el evento.

Así quedaría demostrado tras la fuerte insistencia de uno de los asitentes por conocerla, según lo reveló la influencer en su más reciente live de Instagram, donde detalló además el sustazo que este le hizo vivir, tras pasar de ser un mero admirador en el concierto a llamarla insistentemente a su número personal durante la madrugada y mañana de este lunes 23 de mayo.

Respecto a este admirador no pasó mucho más durante la presentación musical y cuando ella se fue al hotel, al rededor de la 1:00 de la mañana, su celular comienza a timbrar insistentemente y como ella está saliendo con alguien, pensó que era esa persona el que la estaba llamando y de hecho, llegó a pensar en terminarle por su anormal insistencia por llamarla.

Sin embargo, cuando se acercó a su teléfono para silenciarlo, se dio cuenta que era un número desconocido el que le estaba llamando intensamente, al contestar sin entender quién podría ser, descubrió que er el hombre del Palco, quien de manera misteriosa había conseguido rápidamente su número personal.

Me estaba llamando el man del palco, a mí me dio una mier$#, comencé yo con el corazón agitado, no voy a decir obviamente el nombre de la persona, pero yo empecé a temblar, porque no entendía como este hombre pudo conseguirse mi número personal...después me dice que no, que tenemos un amigo en común y no sé qué y que yo le parecía muy interesante, pero yo solo tenía el corazón a mil.