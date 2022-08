La gran celebración de Juliette Pardau por su cumpleaños

La actriz Juliette Pardau celebró su vida por todo lo alto en la ciudad de Bogotá, donde desde hace varios años ella ha hecho vida por razones laborales y hasta de amor, porque su pareja el actor Julián Román comparte con ella en esta ciudad.

En su cuenta de Instagram, la actriz que le da vida a ‘La pajarita’, en Hasta que la plata nos separe, se dejó ver muy feliz por su cumpleaños, pero además rodeada de amigos y familia cercana con la que celebró un cumpleaños muy feliz.

En los videos que mostró en un sitio nocturno muy reconocido en la ciudad de Bogotá, se ve a Juliette Pardau además mostrando sus habilidades para el baile con sus amigos, y con su pareja, quien no dudó en capturar además sus mejores momentos de la noche con un equipo de video.

Juliette Pardau además dejó ver los bailes, la gran sorpresa de cumpleaños en forma de torta que recibió y todo el amor incluso de la gente presente en el lugar donde recibió las 12 de la media noche para celebrar su verdadera fecha de cumpleaños.

Al día siguiente, aunque no dio muchos detalles, se mostró muy conmovida por todo el amor recibido por sus miles de seguidores, quienes le dejaron saber con imágenes y videos lo especial que es ella en sus vidas, pero no solo ellos sino también esos amigos que ha hecho en Colombia y que son además parte fundamental en su vida y que la hacen plenamente dichosa de celebrar a su lado.

Ese fue el caso de la también actriz Laura de León con quien tiene una hermosa amistad y con quien además ha compartido en varios proyectos. Ella le envió un gran desayuno de cumpleaños, decorado de la mejor manera con mucho amor que la sorprendió. Al igual que otros colegas y familiares que le dejaron hermosos detalles donde muchos destacaban su carrera profesional.

Un amor sólido

Pese a que en más de una ocasión a Juliette Pardau se le ha preguntado por su relación y el por qué no deja ver mucho de ella, esta no ha dudado en contestar que su vida privada no será mostrada del todo en redes y que no publicará lo que ella no considere debe compartir.

Esto en más de una ocasión ha sido aplaudido por sus miles de seguidores, pues en las redes, muchos consideran no se debe poner todo lo que se vive. Sin embargo, ella sí se dejó ver muy feliz y acompañada de su novio con el que tiene una relación muy estable y con el que pasa momentos llenos de mucho amor.

