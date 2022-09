Juliette Pardau compartió con gran orgullo un logro en su carrera actoral

Juliette Pardau se ha convertido en una de las actrices revelación de la televisión colombiana en los últimos años, pues desde su primera aparición en la pantalla de Nuestra Tele, la venezolana logró acaparar la atención de miles de personas gracias a su innegable talento y belleza.

Su trayectoria en la televisión se ha destacado por destacados papeles en producciones como "Pa' Quererte"; "La nieta elegida" y "El Comandante". Pero sin duda alguna, el papel que ha logrado llevar su carrera a lo más alto del reconocimiento es su reciente personaje de Vicky en Hasta que la plata nos separe.

Este papel ha hecho que la actriz sea centro de elogios, felicitaciones y reconocimientos, pues la actriz recientemente compartió la noticia ante sus más de un millón de seguidores en Instagram de su nominación a un importante premio como actriz del año en Colombia.

Juliette siempre se ha mostrado como una mujer audaz, disciplinada y polifacética en la actuación, por eso, sus papeles dentro de la televisión han logrado quedarse en el corazón de las personas y también la ha hecho ser tenida en cuenta para importantes premios y reconocimientos.

Por eso, la actriz decidió compartir con gran orgullo uno de esos reconocimientos que recientemente cumplió, pues, con un enternecedor post, Juliette les compartió la anécdota a sus seguidores que había sido nominada a un importante premio y que esta nominación había aparecido en el famoso Times Square de Nueva York.

Por eso, Juliette decidió revelarles a sus seguidores que en el 2008 había estado visitando esta famosa intersección en Manhattan, con una tierna foto en la que abraza a otra mujer y donde se ve una mujer de 22 años llena de sueños por cumplir.

Junto a esta fotografía se observa la foto actual en la que aparece su nominación en una de las pantallas de esta zona, algo que, hizo que la actriz expresara en el pie de foto su alegría y orgullo por este logro en su vida gracias a su trabajo.

New York 2022 Vs 2008 ¡Cuánto trabajo entre una foto y otra! Gracias a todos, por caminar junto a mi. Los Premios @latinplug me han nominado como Actriz del año. Abrazo apretado a todos los implicados y… Nos vemos pronto NY.