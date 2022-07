Jessica Cediel mostró la romántica sorpresa que la dejó enamorada

Hace varios días, la presentadora Jessica Cediel viene mostrando en sus redes sociales esas muestras de amor que ha tenido una persona muy especial para ella, y esto tiene intrigados a sus miles de seguidores en su red social Instagram.

Te puede interesar: Jessica Cediel mostraría a su nuevo amor con romántico regalo

Y es que ahora mismo, la también modelo se mostró en la ciudad de Bogotá donde recibió, no uno, sino cinco ramos decorados de rosas rojas y con ellos dejó dos importantes mensajes. El primero es que la tienen muy feliz, y el segundo es que sus cinco ramos y el autor son la razón de su felicidad. Además, acompañó la imagen en video con emojis de amor y derretida y suspirando.

Luego, Jessica Cediel se dejó ver con un look muy sensual y romántico donde sus labios se robaron todas las miradas pues decidió pintarlos de un tono rojo pasión, donde además lanzó besos a la pantalla y más de uno se enamoró mucho más de Jessica Cediel.

Te puede interesar: Jessica Cediel deleitó a sus fans con cautivador baile y sesión de fotos

En los videos se pudo ver además que todas las rosas estaban marcadas con mensajes de amor y que el lugar donde ella estaba tenía una vista muy especial de la capital colombiana, pero no dio más detalles, y esta vez ni siquiera dejó ver quién era el responsable de tantas muestras de amor y felicidad para ella.

Lo cierto es que más de uno ha comentado que Jessica Cediel se merece todo lo bueno que le pasa porque le ha tocado muy difícil sobre todo desde lo físico, pues vale la pena destacar que debió ser sometida a una nueva anteversión para mejor mucho más el problema de los biopolimeros que la afecta desde hace varios años y que ella decidió mostrar y atacar para ser ejemplo y voz y que muchas mujeres no repitan esto que ella está viviendo hasta ahora.

Nuevas oportunidades

Jessica Cediel no ha sido muy acertada en el amor, y aunque en cada relación que tiene se deja ver plenamente feliz, lo cierto es que no logra concretar la estabilidad, incluso llegar al altar, pues vale la pena destacar que ella en su momento recibió anillo de matrimonio de parte de su novio, con el que duró poco tiempo, pero no se consolidó y con esto cientos de polémicas en torno a su separación y las razones que generaron la ruptura.

Lo cierto es que ahora mismo se deja ver muy feliz y posiblemente enamorada de esa persona que la llena de rosas, y que lo hace por segunda vez, pues en la primera oportunidad, la modelo Jessica Cediel dejó saber que ya había besos y abrazos entre ellos y que él se moría por volver a repetir esta situación romántica con ella.

Mira también: Jessica Cediel se grabó cantando y dividió opiniones en redes