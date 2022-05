Camilo sorprendió a su equipo con tierno regalo antes de la gira

Hace varios días el artista colombiano Camilo anunció su gira y además nuevas canciones de su nuevo disco, ‘De adentro pa’ fuera’, donde prometió grandes éxitos que han sido inspirados sobre todo desde el tiempo que lleva con su hija, la pequeña Índigo.

Es por eso que más de uno está a la espera que lance canciones, y también anuncie esos países y ciudades donde estará con su show musical que por primera vez tendrá con ellos a su hija, y por esta razón su esposa Evaluna, con quien se espera también cante varios de sus éxitos.

Lo cierto es que en sus redes sociales ha dejado ver esos avances, emociones, etc. que ha sentido desde que sabe que ya todo está listo para empezar. Por eso en su cuenta de Instagram dejó conmovido a sus miles de fanáticos al mostrar que estaba muy ansioso por empezar, porque sabe que falta muy poco y que su equipo está preparado para lo que viene.

Pero, además, dejó ver un detalle, que como él mismo lo dijo, no es gran cosa desde lo material, pero sí significa mucho para él desde lo personal. Y es que Camilo Echeverry afirmó que muchas de sus ideas, sus palabras, pensamientos le gusta plasmarlo en hojas porque es la única forma de que no se vayan con el viento y de ahí muchas ideas que no se fueron y hoy son grandes temas musicales.

Por eso, decidió regalarles a los miembros de su equipo una agenda, un diario donde ellos puedan hacer lo mismo, donde puedan expresar esos pensamientos que no quieren que se los lleve el tiempo y que queden para siempre plasmados en algún lugar. Pero también que escriban eso que sienten que no quieren compartir con más que ellos mismos.

El detalle conmovió a sus miles de seguidores y también a los miembros del equipo que recibieron de manos de Camilo esas agendas o diarios de muchos colores, y además con un escrito personal del cantante para cada uno, pues no solo demostró que hacen parte de su equipo sino, que los “ama”, pues así se los dijo públicamente a cada uno de ellos.

El ensayo siguió y mostró además un poco de lo que le está preparando para sus miles de fanáticos, en México, que será el primer país que podrá disfrutar de esta nueva gira y que además podrá quizás verle el rostro a la pequeña Índigo que estará con sus padres en cada momento de esta y todas las giras que se vienen para el artista musical.

