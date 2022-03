El divertido reclamo de Aida Victoria Merlano a Lina Tejeiro ¿Por encuentro con Andy?

El pasado viernes 19 de marzo se llevó a cabo el cierre de la gira ‘Los Amantes Tour’ de Mike Bahía y Greeicy Rendón en La Macarena de Medellín, en el que tuvieron como invitado al cantante de música urbana Andy Rivera.

Aunque el evento en vivo fue noticia por sí solo, lo cierto es que varios acontecimientos surgieron durante su desarrollo. Como, por ejemplo, el hecho de que en el mismo lugar se encontraran Aida Victoria Merlano y Yefferson Cossio junto a su ex novia Jenn Muriel, con la que se rumora habría vuelto.

Ahora, al parecer minutos antes de que se llevara a cabo la presentación del cantante urbano Andy Rivera, Lina Tejeiro habría estado junto a él, pues esto da a entender Aida Victoria por medio de su reclamo a la actriz.

Y es que, a través de las historias de su cuenta de Instagram, la influenciadora grabó el momento en el que le pide a la joven una explicación del por qué se había ido y en dónde estaba, a lo que ella le responde entre risas que estaba “cantando”.

Minutos después, Aida comparte con sus seguidores una nueva historia en la que se le ve a Lina cantando uno de los éxitos del artista, acompañado de una música de suspenso.

Recordemos que este rumor ha venido creciendo con el pasar de los días. Sin embargo, aún no ha sido confirmado por ninguna de las celebridades.

De hecho, la madre de Lina Tejeiro se refirió a los rumores, luego de que varios seguidores le preguntaran sobre si habían regresado o no.

“Respecto a esto no voy a decir ni sí, ni no, ni verdadero o falso, ni si están o no están, porque no me gusta opinar sobre la vida privada de absolutamente nadie y menos de mis hijos”.