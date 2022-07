Georgina Rodríguez cambió de look y dejó mensaje de amor propio

En las redes sociales de Georgina Rodríguez todo es una sorpresa y cada vez que aparece y publica algo deja a todos con la boca abierta. Bien sea por su look, por su estilo, o por algún viaje o joya excéntrica que ha decidido mostrar en redes sociales.

Eso pasó con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde Georgina decidió aparecer con un radical peinado que la hizo cambiar totalmente su look. Y es que la esposa de Cristiano Ronaldo cambió su cabello largo y libre, por unas ajustadas trenzas que la hicieron ver mucho más exóticas.

Y no solo fue ella, pues en las imágenes se pueden ver a sus dos hijas llevando el mismo look que su mamá y muy felices por verse como ella. La empresaria posó con ellas y el resto de sus hijos en diferentes espacios, incluso a las afueras del hotel de la familia donde pasaron días increíbles, según lo que se vio en redes sociales.

“En el momento que aprendas a amarte a ti misma, no querrás ser nadie más”, expresó Georgina Rodríguez en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Mensajes de amor

A Georgina Rodríguez le llovieron lo halagos en todos los idiomas, pues, aunque no es muy frecuente verla así, sin duda le quedaban bien, como el resto de las cosas que decide hacerse en su cuerpo o con sus vestuarios, así fue la opinión de sus miles de seguidores que no dudaron en darle ‘like’, pero también dejarle saber que se veía muy hermosa y que sus hijas no se quedaban detrás porque son el vivo reflejo de ella.

“Te ves hermosa”; “sin duda todo te queda increíble”; “ese look es todo tuyo”, “las tres peinadas iguales, muero de amor”, “no, qué es esta belleza de mujer”, fueron parte de los miles de comentarios que recibió en su más reciente publicación en Instagram.

