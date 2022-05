Factor X: El Profe de Piso 21 responde si duerme con sombrero y no le creen

El músico Juan David Huertas Clavijo de la banda Piso 21, más conocido como El Profe y quien además hace parte del jurado en la competencia musical Factor X del Canal RCN, divirtió a los más de 380 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar un video en el que aparecen varios fans cantando sus canciones y él reaccionando desde la habitación de un hotel.

"Por si se lo preguntan, no duermo con sobrero, solo me lo puse porque estaba muy despeinado para saludarlos. Jaja, mentiras, no se imaginan cuánto amamos estas expresiones de cariño de ustedes", escribió El Profe de Piso 21 en la publicación que superó los 541 me gusta en tan solo un día.