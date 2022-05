"Eres la mejor mamá del mundo", Juan David Echeverri a Valerie Domínguez

En la celebración del Día de la Madre, las celebridades aprovecharon para enviar mensajes de amor no solamente a su progenitora sino también a la labor que hace su pareja, como mamás, es el caso de Juan David ‘el pollo’ Echeverri que le dedicó una publicación a su esposa, Valerie Domínguez.

Un video dedicado a Valerie

En su cuenta oficial de Instagram, el deportista publicó un reel en el que se puede ver a la actriz de Te la dedico, realizando diferentes actividades, cómo paseando en la playa, disfrazados, haciendo ejercicio, bailando en la calle, haciendo mercado, haciendo una ecografía, del momento en el que Valerie estaba sintiendo contracciones estaba a punto de dar a luz en la camilla de un hospital y algunos de los múltiples y amorosos que la actriz ha grabado con su bebé.

“Me cambiaste la vida, no solo me regalaste mi mayor tesoro, también con tu actitud y mucho amor me regalaste un hogar maravilloso. Gracias por ese amor con el que asumiste ser mamá, Eres la mejor mamá del mundo mundial y por eso hoy y todos los días mi vida, le daré gracias a la vida por regalarme una compañera tan maravillosa como tú, te amo con todo mi corazón, Feliz día mamá y sigamos bailando la vida juntos hasta viejitos”, escribió Juan David en el video.

Mira también: Valerie Domínguez deja emotivo mensaje del Día de la Madre con divertido video

Además, al publicar el reel Juan David Echeverri le dedicó unas palabras a Valerie celebrando su primer año como mamá y recordando cuando ella le manifestó en varias ocasiones que ella no soñaba con ser mamá, ya que no se sentía preparada o no se sentía segura, sin embargo, afirmó que a él le parece que ella es una mamá increíble y que la admira por la gran labor que está realizando y que le parece una mamá increíble.

Por último, agradeció afirmó que, aunque el Día de la Madre debería ser todos los días, este es un día en el que se debe agradecer la gran labor de todas las mamás en el mundo.

“Pero, déjame decirte que verte cómo asumiste el rol de madre pareciera todo lo contrario, eres una mamá increíble y te amo y te admiro por eso. Todos sabemos que el día de la madre es todos los días, pero que hoy sea un día para gritárselo al mundo y agradecer por esos seres tan maravillosos que nos dieron todo y hasta más. ¡Feliz día amor Valerie Domínguez y feliz día a todas las mamás del mundo!”, escribió El Pollo Echeverri.

No dejes de leer: La divertida parodia de la serie "Friends" de Valerie Domínguez y su esposo