Daniela Ospina y el gran parecido que tiene con su hija y su sobrina

Desde hace varios días la familia Ospina viene celebrando juntos los grandes momentos de la vida como las celebraciones de cumpleaños, y mucho más. Daniela Ospina y su hermano, David Ospina se han dejado ver descansando y muy felices en tierras colombianas, pero no lo hacen solos, pues sus hijos se han convertido en los protagonistas de estas vacaciones.

Es por eso que las más recientes fotografías de la empresaria dejaron emocionados y muy felices a sus miles de seguidores en Instagram, pues Daniela Ospina no solo posó con su hija, la pequeña Salomé, sino que también apareció con sus dos sobrinos, los hijos de su hermano David Ospina y de inmediato no pararon de llover los comentarios, sobre todo por quienes consideran que tienen un gran parecido con su tía.

Y es que, desde hace varios días, y como ya Salomé tiene nueve años, muchos han considerado que la pequeña tiene un gran parecido a medida que pasa el tiempo, con su madre. Pero ella no es la única porque su sobrina, hija de su hermano David Ospina tiene muchos rasgos idénticos, para muchos, a su tía. Y de esto fueron los comentarios, destacando los grandes que ya están ambas, pero también el gran parecido que hay entre las tres.

Y es que Daniela Ospina ha dejado ver la evolución de su hija Salomé, fruto del amor entre ella y el jugador colombiano James Rodríguez desde incluso su embarazo y la niña ha estado en los medios desde entonces y es por eso que cada paso que da y su evolución es centro de atención entre quienes la siguen y la admiran.

Daniela, estable y feliz

Y aunque en la mayoría de las fotografías que ella y el resto de su familia han decidido publicar no aparecen los amores, Daniela Ospina ha dejado saber en varias ocasiones que está feliz, estable y plena con su nuevo amor el actor y cantante Gabriel Coronel, con quien se ha dejado ver también disfrutando de los mágicos lugares de Colombia, como Cartagena.

Y es que la relación ya tiene meses, pero ha sido hasta hace poco que la pareja confirmó su relación y aunque en varias oportunidades se le ha señalado a Daniels Ospina de no compartir mucho contenido en redes sociales con su novio, como él, ella ha respondido que eso no es amor ni muestra de ello, y que todas las señales de felicidad se las debe dar a él y no a los usuarios de redes.