El objeto que no dejaron comprar a Emmanuel Saldarriaga sus papás

La historia de Dejémonos de Vargas sigue sorprendiendo día tras día a los colombianos, esta novedosa producción ha logrado superar las expectativas de los televidentes con sus divertidas situaciones y sus auténticos personajes que con sus comentarios y acciones se roban cientos de risas.

Uno de esos personajes que más ha sorprendido a los colombianos, es el de Agustín Julio, interpretado por el joven actor Emmanuel Saldarriaga, quien ha logrado convertirse en uno de los favoritos de los televidentes, pues con su personalidad, astucia e imprudencia en ocasiones logra divertir de gran manera.

Precisamente este joven actor antioqueño en entrevista para una sección de nuestro programa matutino "Buen Día Colombia" contó algunos detalles de su vida personal, como su etapa en el colegio y sus finanzas personales.

El actor confesó que siempre ha sido una persona "amiguera" por lo que conversa grandes compañeros y amigos, sin embargo, expresó que nunca fue considerado como el popular del colegio o del salón, sin embargo, tras su aparición en pantalla varios de sus amigos han estado pendiente de su personaje en Dejémonos de Vargas y aprovechan cuando el capítulo está al aire para felicitarlo o expresarle su admiración.

Algunos amigos cuando empiezan los capítulos me escriben como oye te estoy viendo o acá conectado contigo, algo que de verdad valoro mucho y les agradezco por el apoyo.

Emmanuel tiene 16 años y está cursando grado once, por eso, al ser menor de edad, sus ganancias y finanzas tienen que estar a cargo de un adulto responsable, en este caso sus padres, quienes han sido su apoyo desde siempre, pues fueron los que vieron esa chispa y talento en él y por eso decidieron meterlo a infinidad de cursos de deportes y de artes escénicas.

En la entrevista Emmanuel reveló que, aunque ellos son los encargados legalmente de sus finanzas, ellos respetan su opinión para darle manejo a su dinero, sin embargo, solo hubo un objeto en el que se opusieron ellos que él quería comprar.

El actor confesó que quería comprarse un automóvil, algo que, sus padres no estuvieron de acuerdo, en especial su papá, quien le dijo que pensará mejor en invertir en un inmueble para vivir en Bogotá y en su carrera profesional, pues era algo que, le iba a aportar y servir más en este momento de su vida.

Mi papá no estaba de acuerdo con esa inversión, porque primero no tengo pase y soy menor de edad, además me dijo que mejor pensará en mi carrera profesional, porque me gustaría estudiar Comunicación Social y Periodismo.