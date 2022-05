Dayana Jaimes reveló detalles de su nuevo amor en redes sociales

Hace un poco más de cinco años la empresaria Dayana Jaimes quedó viuda, pues su esposo y padre de su hija, la pequeña Paula perdió la vida en un nefasto accidente en las vías de Colombia.

Pero la vida continuó para ambas y ella decidió salir adelante pese a toda la polémica que hubo y que aún existe sobre la muerte de su esposo, y sobre todo sobre sus relaciones amorosas, por lo que ella en varias oportunidades ha decidido salir a hablar al respecto, pero sin dar mayores detalles.

Así lo hizo en su cuenta de Instagram donde decidió salir a contar momentos y situaciones de su vida privada a sus miles de seguidores. Dayana Jaimes habló de su relación, de Martín Elías y hasta de las posibilidades que había de casarse de nuevo.

Lo primero que aclaró es que no piensa mostrar por ahora a su nueva pareja, porque admitió que sí está saliendo con alguien del que solo mostró parte de su cabeza, pero con una playa de fondo en lo que podría ser un momento romántico.

Además, Dayana Jaimes resaltó que cuando esta persona decida pedirle matrimonio, le está poniendo el anillo y ella esté vestida de blanco en el altar, ahí será el día que lo mostrará. Sin embargo, pidió que lo “dejen descansar”, ya que esta es la pregunta que más se le repetía en sus conversaciones con sus seguidores.

Pero al mismo tiempo quisieron saber cómo se sentía con la muerte de Martín Elías y el estar dándose la oportunidad con otros hombres. Ella aclaró que pase lo que pase y “venga quien venga”, el cantante vallenato siempre será importante para la vida de su hija Paula y la de ella, y que siempre habla de Martín Elías porque él siempre será parte de su vida.

Dayana sin filtros

Entre las preguntas que también le hicieron a la viuda de Martín Elías, era si se volvería a casar de blanco, pues ella ya lo hizo, a lo que ella no dudó en responder que lo haría, pero no está pensando en eso ahora mismo, por lo que no sabría si sería el blanco su color de bodas.

Pero también respondió sin filtros a esta pregunta, “¿Y si me llego a casar de blanco cuál es el problema?”, dijo entre risas la empresaria a quien le envió esa pregunta.