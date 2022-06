El noble gesto de Jhonny Rivera con un pequeño fan

El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha logrado ganar el corazón de las personas con el tiempo, no solo a través de su música, sino también por conservar la humildad que siempre lo ha caracterizado desde que inició esta gratificante profesión artística.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió con sus cientos de seguidores un emotivo momento que vivió al finalizar uno de sus conciertos en Ecuador. Y es que, según se puede ver en el corto audiovisual, Rivera se disponía a dirigirse hacia el aeropuerto para continuar con su gira, pero la emoción de un pequeño fan logró conmoverlo a tal punto de quedarse por esa noche en la ciudad.

Y es que, aunque el cantante se bajó de su automóvil para compartir unos segundos con sus seguidores y tomarse algunas fotografías, el pequeño no logró tener contacto con él, pero sí se hizo notar al subirse a los hombros de quien sería su padre para llamar su atención a tal punto de lograrlo, pues según se escucha en el audiovisual, Jhonny le pide que lo lleve al hotel para poder reunirse con él sin interrupciones.

Estando en lo que parece ser el restaurante del hotel, Jhonny Rivera decide cantar una de sus canciones mientras abraza al pequeño, quien, en medio de lágrimas, no puede ocultar su emoción. Mientras que el padre del menor no puede creer que el artista los haya recibido de manera privada, y arrodillado le agradece por ese amable gesto.

Recientemente el artista compartió con sus seguidores una linda anécdota que había ocurrido hace más de una década y que por cuestiones del destino volvía a repetir durante una de sus presentaciones en Pasto, Nariño.

A través de la misma red social, el cantante narró, junto a una de sus seguidoras, que había tenido una atención con ella hace 13 años atrás, cuando no era tan reconocido. Resulta que, en aquella ocasión, según le recordó la mujer, quien se encontraba vendiendo cigarrillos en el evento, el artista le había gastado un par de chorizos luego de haberse presentado en una vereda de San José de Casanare.

“De las cosas más lindas que a uno le puede pasar en esta carrera. Esta mujer… ¿hace cuanto fue eso? (unos 13 años) que ella nunca olvida que yo un día le gasté unos chorizos en Catambuco. Y que no se le olvida que yo ese día le gasté chorizo. Yo no me acuerdo, pero bueno, ella se acuerda que es lo más importante”, narró el artista.