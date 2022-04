El Mindo y la foto junto a Llane y otras personalidades que generó comentarios

El Mindo comenzó una nueva vida en los Estados Unidos, y aunque no se sabe si este país será su hogar por siempre, por ahora se ve firme, estable y muy convencido de lograr grandes cosas para él, sus empresas y su familia, ya que vale la pena destacar que en el amor no tiene compañía por ahora.

Te puede interesar: El Mindo lanzó su primer capítulo con 'Kevin' y revolucionó las redes

En su nuevo hogar se ha dejado ver rodeado de gente muy talentosa, pero además en sus personajes que desde el extranjero siguen con ese toque colombiano y caleño que lo caracteriza y que más de uno admira.

Desde allá, publicó varias fotografías y también videos de momentos donde compartió con varias personalidades de la música y entretenimiento, Llane, los hermanos Turizo y otras personalidades hicieron parte de esta imagen que sin duda deleitó a todos los seguidores del influenciador.

Un grupo envidiable

Esto también demostró no solo los buenos amigos y ese círculo social que tiene El Mindo, sino también las personalidades que se encuentran, bien sea viviendo, trabajando o en planes de descanso en este país.

Y no solo eso, sino los lujos y excentricidades de las que disfrutan entre amigos, ya que las fotografías fueron capturadas sobre un yate, donde el grupo de hombres disfrutó del sol, y del imponente lugar donde estaban.

Vale la pena destacar que El Mindo empezó el año con otro pie, que reactivó sus actividades de contenido diferencial, y no solo eso, sino que volvió a mostrar a su gran personaje, el pequeño ‘Kevin’, de los favoritos de su audiencia, con situaciones cotidianas que les encantan a sus miles de seguidores.

Te puede interesar: El divertido detrás de cámaras de Mike Bahía y el Mindo vestidos de mujeres

Pero no solo eso, sino que también empezó su año soltero, ya que su relación de más de un año, con la doctora Mar Aldana, y fue ella quien anunció que no tenía novio, por lo que más de uno entendió que ya no iban más, que no tenían una relación.

A esta respuesta, tiempo después, El Mindo respondió con la frase, “golpe bajo”, pero, aunque muchos aseguraron sería para su exnovia, él no dio explicaciones sobre este hecho. Lo cierto es que está estable, feliz y se ve muy enfocado en su carrera que incluso tiene hasta miradas internacionales, pues varios medios de Estados Unidos ya hablan del contenido del Mindo.

No dejes de leer: El Mindo entrenó con Mariana Pajón y emocionó a sus seguidores