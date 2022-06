El Mindo reveló detalles de su fiesta de cumpleaños

El creador de contenido Armando Ruíz, mejor conocido en el mundo digital como ‘El Mindo’, logró cautivar rápidamente a sus seguidores al crear contenido sin rango de edad, pues no importa cuantos años tengas podrás acceder a su contenido con total tranquilidad, pues este está enfocado a pequeños y adultos.

De hecho, el pasado 10 de junio el creador de contenido celebró su cumpleaños por medio de las redes sociales al publicar un corto video en el que se le ve interpretando a uno de sus personajes más famoso y querido por los internautas: la mamá de Kevin.

En el video se puede ver a El Mindo vestido como el personaje de la madre mientras sostiene varios objetos representativos de un cumpleaños, junto a dos figuras de colección que simularían ser el regalo para Kevin.

Con este audiovisual El Mindo quiso hacer un contraste entre las madres colombianas y las de otros países, pues dio a entender que en Colombia las mujeres sueles ser bastante sentimentales al momento de celebrar un año más de vida a sus hijos.

Durante este lunes, el creador de contenido decidió compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones y medio de seguidores, los momentos más llamativos de la fiesta sorpresa que le realizó su hermana.

“Antes que nada es la fiesta, yo sabía que me iban a celebrar el cumpleaños, pero no sabía la magnitud del cumpleaños. O sea, ahorita ustedes lo van a ver. Y yo veía que mi hermana me preguntaba por gente pues, amigos míos muy amigos, pero yo le decía no va a ir todo el mundo, porque era algo pequeño… ¿Algo pequeño, papi? Mejor dicho, vea, ni el Estereo Picnic se atrevió a tanto, ni Coachella se atrevió a tanto”, expresó el influenciador.