El divertido video de El Mindo con el que los universitarios se identificaron

El creador de contenido caleño Armando Ruíz, mejor conocido en redes sociales como ‘El Mindo’, logró cautivar rápidamente a sus seguidores al crear contenido sin rango de edad, pues este está enfocado tanto en pequeños como en adultos.

En esta ocasión, a través de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de tres millones y medio de seguidores, el influenciador compartió un corto audiovisual en el que presenta una situación con la que muchos universitarios se sintieron identificados pues en él enseñó uno de los comportamientos que suelen tener los padres cuando sus hijos se encuentran de vacaciones.

Según se puede ver en el video, “El Mindo”, quien personifica a su personaje de mamá, ingresa al que sería la habitación de la joven estudiante para pedirle que sin importar que esté en vacaciones debe ponerse a repasar. Sin embargo, durante el llamado de atención le pide que le explique qué es lo que está estudiando ya que aún no entiende a qué se va a dedicar cuando se gradúe de su carrera universitaria.

“Lleva días sin coger un libro ¿No? No mamá no, el hecho de que usted esté en vacaciones no le da derecho de que esté ahí echada rascándose el ombligo. Saque un cuaderno, ola, repase para que no se le olvide todo lo que aprendió. A todas estas, usted qué es lo que está estudiando, porque yo todavía no he entendido lo que va a hacer cuando se gradúe, porque yo sé que el médico opera, el ingeniero construye, ¿Y usted? Comunicación visual… ¿Y eso qué viene siendo? No, venga, venga, venga, porque yo soy boba para usted, pero yo entiendo. Usted solamente me necesita a mí cuando necesita plata o pa’ que le pague el semestre, de resto, para nada más le sirvo. O sea, ¿Usted se gradúa y qué va a hacer? Porque yo a usted la he visto muy fresca y muy relajada para lo único que se preocupa es para ver que me voy a poner al otro día, yo no sé si usted va a estudiar o va a un desfile de modas. Mire hermana, se la tiro clara, vaya haciendo hojas de vida. ¡NO IMPORTA QUE NO SE HAYA GRADUADO! Pero la experiencia es lo que hace al maestro, mañana mismo imprime hojas de vida y vamos a dejarla en todos los centros comerciales de Cali”.