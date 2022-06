El Mindo conmovió con fotos junto a Edgar Vivar, ‘el Señor Barriga’

El Mindo es quizá uno de los creadores de contenido colombianos más importantes no solo por su nombre que ya es una especie de marca conocida en el mundo digital o por su séquito de seguidores que consume su contenido en todo momento, sino porque a la par es de los pocos que se han dado a la tarea de hacer otro tipo de videos para que la gente se divierta dándole un nivel superior a este tipo de actividad.

Armando Ortiz, como ser llama realmente el caleño, ha construido a la par un personaje único en su cuenta de Instagram, siendo este otro factor diferencial y determinante del joven en redes sociales.

Es por eso y por los arduos años de trabajo del famoso Mindo, que ahora compartió una noticia que emocionó a quienes lo siguen desde hace mucho y es que hará contenido para una importante plataforma de videos. Lo que más generó aplausos fue el invitado de honor que tuvo en esta primera experiencia, alguien con el que muchos anhelarían trabajar.

Se trató ni más ni menos del célebre actor mexicano Edgar Vivar, más conocido como el Señor Barriga, personaje inolvidable del ‘Chavo del 8’.

SE ME METIÓ UN SEÑOR BARRIGA AL OJO. Señor Edgar Vivar lo amo… no me lo creo haber grabado con usted. Una generación entera sonrió gracias a su talento y esta oportunidad de decírselo frente a frente simplemente fue mágica.