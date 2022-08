Liceth Córdoba, esposa de Lowe León, compartió emotiva reflexión sobre el matrimonio

Liceth Córdoba, la esposa de Lowe León, ex esposo de la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, compartió una emotiva reflexión sobre el matrimonio en el que abarca desde el amor y la vida y la importancia de entender las diferentes señales que la vida pone a lo largo del camino y comparte con sus seguidores el equilibrio que ha encontrado.

“Si no te sirve como te demuestra su amor, déjalo ir”.

La vida es una y no es sostenible vivirla como prisionero buscando complacer la manera en que otro pretende que lo ames. Practicar esto no resulta tan fácil como la teoría, porque a veces somos caprichosos, tercos y obstinados.

Si tú hijo, esposo, hermano, amigo, novio, mamá, papá, te dice”: “No me siento cómodo haciendo esto” “no quiero” “no me gusta”; no significa que no te ame, tampoco indicia qué hay falta de interés o que esté justificándose para no hacer lo que tú quieres que haga. Ese ser quizá pensó muchas veces antes de verbalizar lo que sentía por temor a herirte o no complacerte. Si cambias el recriminarlo por aplaudir que tuvo el valor de ser sincero, tienes una alta probabilidad que continúe siendo sincero (aunque no hay garantía de nada).