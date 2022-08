Sin maquillaje y al natural, Laura De León envió mensaje de amor propio

Laura De León se ha considerado como una de las actrices con mayor proyección en la pantalla de la televisión nacional, gracias a sus destacados papeles en producciones como "La Playita" y "La Ley del Corazón 2", con los que se ha robado el corazón de los televidentes de Nuestra Tele.

La actriz actualmente se encuentra en las grabaciones de la próxima producción del Canal RCN Leandro Díaz, producción en la que Laura será protagonista junto al cantante de vallenato Silvestre Dangond, quien debutará como actor dándole vida al maestro y leyenda Leandro Díaz, quien se considera como uno de los pioneros del vallenato y a quien se le atribuyen más de 300 composiciones.

Aparte de su reconocimiento en televisión, la cartagenera también le va muy bien en redes sociales, en especial en Instagram donde ya posee más de 1,3 millones de seguidores.

La actriz siempre se ha caracterizado por mostrarse de forma transparente y cercana con sus seguidores, a quienes les comparte algunos detalles de su vida personal y laboral.

Por eso, recientemente, la cartagenera quiso compartir un carrete de fotografías al natural para contarles una anécdota a sus seguidores sobre la lucha que ha tenido para amarse y aceptarse tal y como es.

En las fotografías compartidas por la actriz se observa una versión de ella sin ningún filtro o gota de maquillaje, ya que, la actriz se encontraba recién levantada, y por eso, había querido mostrarles a los internautas la versión que más ama ella de sí misma.

La actriz expresa en el mensaje que acompañó las fotografías que detrás de esa Laura que siempre se ve bien en cámara y redes sociales, existe una mujer como cualquier otra, que se levanta hinchada, que tiene venas en sus piernas y con su cabello despelucado.

Asimismo. la actriz expresó que, aunque ahora se ame así tal cual es y proyecte esa seguridad ante los demás, fue un trabajo de varios años, en los que se enfrentó al espejo y a los estereotipos sociales de belleza, en los que ella pensaba no encajaba, y buscaba la forma de entrar en ellos, sin embargo, en un momento de su vida decidió dejar atrás todo eso para aceptarse tal como la había creado Dios.

Y ¿quién soy yo pa juzgarme a mi misma? Si lo he hecho, no lo niego, pero saben qué? Soy feliz conmigo, flaca de nacimiento, ojerosa, cara redonda, como sea que sea o esté porque Dios me escogió y pa Él, así le quedé PERFECTA 😍 y si pa Él está bien, por qué pa mi no?