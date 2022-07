Anuel presumió su jet privado junto a Yailin y mandó indirecta

Yailin y Anuel son unas de las parejas más controversiales y sonadas en el mundo de la farándula en el último tiempo, una pareja que hace un mes consumó su amor y lealtad en el altar en una ceremonia bastante particular.

Algo que siempre ha caracterizado a esta relación son sus muestras de amor subidas de tono, sus excentricidades y controversias, pues recientemente esta pareja decidió viajar a Roma para conocer la Ciudad de Vaticano y al Papa Francisco, algo que, pudieron llevar a cabo con éxito, pues en unas historias publicadas por el puertorriqueño se ve parte del tour que hizo por la ciudad sagrada.

A lo mejor buscando una bendición para su relación o para su carrera musical, sin embargo, tras terminar su tour por aquel lugar, el puertorriqueño tuvo que viajar de nuevo hacia otra ciudad de Europa, pero no sin antes, generar algo de polémica al presumiur su jet privado.

El artista compartió un video en el que mostraba su excéntrico jet privado tanto por fuera como por dentro, el puertorriqueño mostró lo lujoso y amplio que era el interior de la aeronave, en donde se destacan los detalles de color blanco y negro, un interior con unas sillas bastantes confortables a la vista, una sala de televisión y una lujosa alfombra.

Pero el artista quiso enfatizar en el baño de la aeronave, pues considera que es uno de los lugares más top del avión y con el cual quiso enviar una pulla a varios artistas que, según él presumen sus jets pero tienen baños y cosas pequeñitas, en comparación con el de él, en el que se puede hacer múltiples actividades dentro.

Voy a enseñar el baño, porque, esa gente que presume sus jets nunca muestran el baño, porque son bañitos que no caben dos personas, si no solo el cul%& de ellos, que no pueden ni sentarse, acá cabe un equipo de fútbol, y se puede hasta chingar.