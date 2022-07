"Nada le luce", el look por el que Yina Calderón fue centro de críticas

Yina Calderón es una de las influenciadoras más polémicas y comentadas en redes sociales, a diario esta mujer sorprende con su contenido en redes en donde muchas veces se destacan sus controversias, sus arriesgados looks o sus fiestas desenfrenadas.

Sin embargo, fuera de esa imagen polémica y controversial, hay una mujer empresaria y echada para delante, pues son múltiples los negocios por los que ha optado la influenciadora, en donde se destacan su negocio de fajas y su carrera como dj de guaracha.

Mira también: Yina Calderón reveló el negocio de contenido para adultos en el que trabaja

El género de la guaracha se ha posicionado en Colombia en los últimos años, un género que parece electrónica, pero con ritmos, pitos, sonidos y fragmentos de reconocidas canciones que pone a las personas a “zapatear y aletear”.

A este tipo de música le ha apostado Yina, y desde hace un tiempo viene practicándolo y tocándolo en diferentes eventos por el país.

El look de Yina Calderón que fue centro de críticas

La influenciadora fue invitada como dj a un evento en un municipio de Colombia, algo que, le generó gran emoción según lo expresó en unas historias de su cuenta oficial de Instagram horas previas al evento.

En las historias afirmó, que se estaba preparando para un gran evento que tenía en la noche del sábado 16 de julio, por eso, iba a preparar un look para sorprender y encantar a todos los asistentes.

Horas posteriores la influenciadora compartió parte de su recorrido cuando se disponía a viajar para el lugar, en él mostró parte de lo que sería su look en la noche, pues ya dejaba ver su peluca de color blanco.

Pero la polémica se desató públicamente, cuando Yina compartió un post en donde mostraba completamente el look que uso en el evento, pues además del pelo blanco que ya había dejado ver antes, lucía un top y una pantaloneta ajustada de un color y diseño bastante particular, sin embargo, lo que más se resaltaba de su look eran unas botas de color verde.

Los internautas no dejaron pasar por desapercibido el outfit de la influenciadora, algunos destacaron su originalidad y personalidad, pero otros, decidieron lanzarle fuertes críticas y hasta compararla con la reconocida dj de guaracha Marcela Reyes.

A ella quién la viste, el enemigo; uyy chevere está full ese traje; nada te luce; la verdad su imitación de Marcela reyes no le queda; me imagino a esa chica con esas botas saliendo al pueblo; genial tu personalidad; el conjunto esta chevere pero con botas negras le quedaria mejor; Me duelen los ojos de ver esto; ame ese outfit.

Aparte de si estaba bien vestida o no, al parecer la influenciadora se destacó en su presentación como dj en el evento, pues en otras historias publicadas posteriormente mostró parte del evento al que asistió y la opinó de la empresaria que la contrató, quien dijo que sí la volvería a contratar sin pensarlo.

Te puede interesar: Yina Calderón presumió los regalos que recibió de cumpleaños